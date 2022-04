Relleno sanitario El Carrasco tiene capacidad para botar basuras 10 años más: alcalde de Bucaramanga

Aunque por orden de un juez desde el 13 de agosto de 2021 el relleno sanitario El Carrasco debería estar cerrado, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y demás municipios que declararon la calamidad pública siguen disponiendo basuras en este sitio ante la imposibilidad de otra solución para llevar los residuos.

Según Cárdenas, El Carrasco tiene capacidad para disponer basuras por 10 años más.

“Hoy podemos decir con absoluta certeza que, después de que tuvimos problemas, tenemos uno de los rellenos con mejores resultados de Colombia, con manejo ambiental, técnico y transparente. El Carrasco no es el problema, es la solución de las basuras”, afirmó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

Para el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, Helbert Panqueva, disponer las basuras de manera preventiva no es desproporcionada con el fin de proteger la vida y la salud ambiental.

“El Carrasco se transformó, ya no está habitado por chulos, ya no tiene malos olores, ya no tiene problemas de estabilidad, sino que el Carrasco hoy es un verdadero relleno sanitario que le ofrece un buen servicio de disposición final a los ciudadanos”, manifestó Panqueva.

Hoy 21 de abril y mañana 22, se realiza en Bucaramanga el foro Los Residuos no son Basura, que contará con la presencia de alcaldes de las diferentes ciudades capitales del país, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, la directora ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata y la consejera presidencial para las regiones Ana María Palau.