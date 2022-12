Reubicarán a 120 niños de El Playón por daños de una escuela tras el sismo

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Ramón Ramírez Uribe recorrió los municipios santandereanos aledaños al epicentro del sismo, llegando al municipio de El Playón donde se registraron grandes grietas en colegios, viviendas y el hospital.



“Uno de los lugares afectados fue la escuela de Límites del municipio de El Playón, frontera con Norte de Santander, que debido a los sismo presentados durante el año y con este último sufrió grandes afectaciones en su infraestructura, dejando espacios inservibles que en la brevedad posible hay que remover, con el fin de que los estudiantes no se sigan viendo perjudicados por estos desastres naturales”, resaltó Ramírez Uribe.



Vea también Autoridades evalúan daños por sismo en El playón, Santander



120 menores será reubicados en otra sede para que puedan ver sus clases mientras se evalúan los daños que sufrió el institución educativa.



Además, hizo un llamado a la comunidad a que estén preparados para cualquier acontecimiento y tengan en cuenta a qué lugar de su municipio o ciudad acudir cuando se presente un fuerte fenómeno natural, tener un kit de emergencia donde no puede faltar linterna, radio, agua potable, alimentos no perecederos, pito y los documentos personales.



BLU RADIO BUCARAMANG A960AM



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio



Publicidad