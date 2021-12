Rodolfo Hernández, a juicio disciplinario en Procuraduría por insultar a mujeres de Puerto Wilches

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al candidato presidencial Rodolfo Hernández por afirmar cuando fue alcalde de Bucaramanga que el candidato a sucederlo "Sergio Isnardo Muñoz es más manoseado que las prostitutas de Puerto Wilches".

Las afirmación de Hernández contra Muñoz se realizaron el 4 de agosto de 2019 en un Facebook Live que hizo cundo era alcalde de Bucaramanga. Ese día señaló lo siguiente cuando le preguntaron sobre la candidatura de Sergio Isnardo a la Alcaldía.

“Él puede decir lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, él no, él no, él ha pasado por todos los partidos eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches que mejor dicho que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”, respondió el alcalde.

Ésta frase indignó a las mujeres del municipio santandereano que a través de un abogado lo denunciaron ante el Ministerio Público porque las estigmatizó y afectó su dignidad.

Se conoció que el 29 de noviembre la Procuraduría realizó la audiencia de descargos a Rodolfo Hernández por este caso y se espera que el inició del juicio oral disciplinario comience a finales de enero.

Rodolfo Hernández tras la polémica por comparar al candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Sergio Isnardo Muñoz como "prostituta de Puerto Wilches " no se retractó de sus afirmaciones.

“Que ellas se sientan ofendidas, pero díganme que no es verdad, ¿a las prostitutas no las manosean? Sergio Isnardo está más manoseado que ellas, yo con las mujeres tengo toda la consideración que ustedes quieran, pero les pido el favor de que me hagan otra pregunta”, respondió Rodolfo Hernández al ser consultado en su momento sobre el tema por BLU Radio.

Rodolfo Hernández quien es segundo en las encuestas a la Presidencia de la República por debajo de Gustavo Petro tiene más de 30 investigaciones disciplinarias y penales por actuaciones contrarias a la Ley cuando fue alcalde de Bucaramanga.