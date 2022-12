Rodolfo Hernández anuncia acciones jurídicas para frenar licencia ambiental a Minesa

Durante su intervención en la marcha en defensa del agua y del páramo de Santurbán, el alcalde de Bucaramanga hizo un llamado al gobierno Nacional para que no asigne la licencia ambiental a la multinacional Minesa para la explotación de oro.



“Nuestro oro es el agua. Me preocupa y me ha preocupado en los 22 meses de alcaldía lo que nos va tocar vivir si no ponemos atención a las acciones que está haciendo la multinacional Minesa para llevarse el oro y dejarnos sin agua”, con estas palabras el alcalde Rodolfo Hernández inicio su discurso ante miles de ciudadanos que salieron a marchar en defensa del agua.



El mandatario hizo un llamado al gobierno Nacional y cada una de las instituciones involucradas para que analice y no asigne la licencia ambiental a la multinacional que pretende hacer explotación de oro cerca al páramo de Santurbán.



“Yo quiero decirle a toda la ciudadanía que no vamos a volver a llamar ANLA sino por el nombre de los funcionarios que tienen la decisión de dejarnos sin agua, ellos van a ser los responsables, los del ANLA, la Agencia Nacional de Minería, funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente y de Minería”, expresó.



Anotó que, con la manifestación de hoy, “le toca a la burocracia bogotana que piense que lo que va a hacer en contra de Bucaramanga”.



Frente a la situación de las comunidades en la zona de Soto Norte que históricamente se han dedicado a la minería, Hernández expresó que se debe estudiar la posibilidad de comprar el agua a un precio económico y que la Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional deben apoyar para poder compensar a la población.



Anunció el alcalde que está preparando una acción jurídica para que por vía judicial lograr que los jueces ordenen la no asignación de la licencia a Minesa, “estamos estudiando la posibilidad de una acción popular para evitar que se intervenga la zona cercana al páramo”.



Finalmente hizo un llamado a los ciudadanos a una asamblea permanente que consiste en estar atentos a todo lo que ocurra con el proceso de asignación de la licencia ambiental porque, “si nos descuidamos, la entregan”. Puntualizó.



