Rodolfo Hernández asegura que golpe a concejal “no fue violencia”

El alcalde suspendido Rodolfo Hernández Suárez volvió a referirse a la agresión por la que la Procuraduría General de la Nación lo suspendió, durante tres meses.

A través de un Facebook Live, Hernández aseguró que el golpe que le propinó al concejal Jhon Claro no fue un acto de violencia.

“Yo me equivoqué, cometí un error grave al reaccionar de esa manera, pero esto no es violencia, yo nunca he levantado la mano a nadie en mi vida. Este es un hecho puntual de alguien que me sacó de casillas”, afirmó Rodolfo Hernández.



Hernández de nuevo cuestionó la decisión del Ministerio Público. “Los hechos de corrupción que aquejan en el país no son sancionados con la misma celeridad, todos sabemos que se robaron el país y se lo siguen robando. Si hay investigaciones son eternas y manipuladas; la corrupción está incrustada dentro de los mismos organismos de control", aseveró.



Asimismo, reconoció que no sabe cuándo volverá a la Alcaldía, pero insistió que "Bucaramanga tiene el poder de borrar a los corruptos del mapa para siempre", haciendo referencia a las elecciones de 2019.