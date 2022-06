Rodolfo Hernández y Colpensiones apelaron sentencia que obliga a pagar $176 millones a extrabajador

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial 'estalló' un nuevo escándalo judicial que salpica al candidato presidencial Rodolfo Hernández tras conocerse un audio donde su abogado Eduardo Pilonieta habría presionado al Juez Segundo Laboral de Bucaramanga, Rubén Morales, para que aplazará una audiencia judicial para después de las elecciones del domingo 19 de junio.

"El ingeniero no tiene cabeza para nada destino que su elección del 19, aplácela para el 21, 22 (junio). Ayúdeme con eso, sea que nos convenga o no, sea que gane o sea que pierda, ahórreme el escándalo, él (Rodolfo) no viene a la audiencia, póngamele un poquito de sensatez Rubén ", afirmó el abogado Pilonieta en una llamada hecha al juez Morales.

El juez le respondió al abogado Pilonieta lo siguiente “por la precaria condición de salud del demandante tenía que resolver su situación este año, el señor está que se muere, el pensionado está en pre mortem, está muriéndose el viejito”,

El juez laboral Rubén Morales, condenó a Rodolfo Hernández el pasado 9 de junio de 2022 a cancelar $76'836.481 por concepto de pagos de aportes de pensión que no hizo a favor Celestino Flórez León (entre 1986 y 1991) cuando era vigilante de la urbanización San Cristóbal que construyó la empresa del hoy candidato presidencial.

El fallo también obliga a Hernández Suárez a pagar una indemnización de $100 millones por daños morales y perjuicios al trabajador, hoy de 81 años.

La demanda laboral contra Rodolfo Hernández fue instaurada por Celestino Flórez el 13 de septiembre de 2017 en el sistema judicial de Bucaramanga.

El juez Rubén Morales, afirmó que después de fijar para el 9 de junio la audiencia judicial contra Rodolfo Hernández comenzaron las intimidaciones en su contra.

"Se vino todo el mundo encima por fijar la audiencia, esos amigos alcahuetas ahí vienen a decir que voy a tener problemas con Procuraduría, con la Fiscalía, que no me constaba nada aplazando la diligencia, pero yo tenía que fijar la audiencia por la salud de un ser humano. Por eso el ambiente se enturbió y todo el mundo molestándome", manifestó el juez.

El candidato Rodolfo Hernández no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo que salpica su campaña presidencial. Como se recordará el exalcalde de Bucaramanga ha señalado en diferentes entrevista que tiene más de 200 procesos judiciales en su contra.

Los apoderados de Colpensiones y Rodolfo Hernández Suárez, apelaron la decisión del juez ante el Tribunal Administrativo de Santander.

Este es el proceso judicial laboral contra Rodolfo Hernández: