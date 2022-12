Sacyr habría incumplido con la construcción de dos puentes más en Santander

En el contrato que el Fondo de Adaptacion firmó con la empresa Sacyr en el año 2014 el costo inicial era de $80.040 millones; tuvo una primera adición de $23.280 millones y una segunda adición por $4.343 millones, con fecha de entrega de las obras en noviembre de 2016.



Sin embargo, ha sido un contrato de retrasos y cuestionamientos, finalmente sólo se construyó el puente Hisgaura, en el que se terminaron invirtiendo todos los recursos.



Según un informe entregado por la veeduría Transparencia por Santander, en febrero de 2016 la empresa española Sacyr manifestó que no podía continuar con la construcción de los dos puentes restantes porque los estudios de prefactibilidad, entregados por el Fondo Nacional de Adaptación, no eran viables.

Le puede interesa SIS denunció que no le han entregado toda la información del puente Hisgaura



Así lo manifestó el abogado Danil Velandia, quien ha sido el autor de una acción popular en la que se reclamaba el avance de las obras cuando estas no habían sido terminadas.



“Los que más duele y lo que a la gente, por lo visto, no le ha importado, es que tenemos $2.000 millones de pesos en inversión en el punto de La Judía con un porcentaje de 0% de ejecución y $43 millones invertidos en Sitio Crítico 43 sin ejecución”, manifestó.



El caso está en un tribunal de arbitramiento, desde hace dos años, para que un árbitro decida si se deben o no construir los puentes Pangote y La Judía.



De esto se conoce que el Fondo ya tiene los estudios y diseños de las dos estructuras que están en el 0% de ejecución.