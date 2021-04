Salvaje atraco: ladrones hirieron gravemente a joven ciclista en Bucaramanga por robarle un celular

Cuando cruzaba por el sector de La Salle en Bucaramanga, Natalia Díaz, una joven ciclista fue víctima de un salvaje atraco.

Según contó la joven de 20 años, los ladrones, que la iban siguiendo en una motocicleta, le arrebataron de manera violenta el celular que llevaba en la parte trasera de la lycra.

“Cuando ellos me sacan el celular, yo pierdo la estabilidad de la bicicleta y ruedo por la carretera. Volé terrible, me raspé los brazos las piernas, me volví nada la cara, me cogieron puntos en el codo izquierdo, fue terrible porque yo iba en bajada a bastante velocidad”, narró.

Natalia, que iba acompañada por dos ciclistas más, fue auxiliada gravemente herida y trasladada a una clínica de Bucaramanga.

“Pudo haber sido algo peor que viniera un carro y me hubiese atropellado. Fue terrible todo”.

Natalia se había salvado de un robo hace una semana cuando rodaba en su bicicleta en la vía en Girón y Lebrija en el área metropolitana de Bucaramanga, pero en esta oportunidad no corrió con la misma suerte.