Santandereano perdió una pierna intentando subir a un tren entre México y Estados Unidos

Un joven santandereano sufrió una grave lesión en una de sus piernas cuando intentaba subir a un tren en México, después de eso, el joven identificado como Lebardo Rivas Sánchez, de 21 años, fue internado en el Hospital de la ciudad de Torreón donde sufrió la amputación de su pierna hasta la rodilla ya que había sufrido lesiones muy graves.

“La verdad quise venirme por un mejor sueño, un mejor futuro por mi hija, para darle lo mejor a mi familia, pues lamentablemente me ocurrió un accidente donde perdí mi pierna izquierda, la verdad quise montarme en el tren y el tren arrancó muy duro y me tiró hacia donde estaba la rueda del tren y me destrozó la pierna. Yo me encuentro en el hospital de Torreón, en México, me encuentro solo con un amigo que me está ayudando”, dijo Rivas.

Rivas Sánchez, quien vivía en el barrio Villa Mercedes, del norte de Bucaramanga, y se dedicaba a la construcción había salido hacia Estados Unidos por la selva del Darién con sólo $300.000, y sorteando mil necesidades en el trayecto, pero después de dos meses, cuando ya había llegado a México sufrió el accidente, justo el 12 de noviembre pasado.

“Estoy pidiendo una colaboración para que me ayuden, para que me deporten a Colombia, pues la verdad yo tengo mi familia en Colombia, quiero volver a ver a mi hija, quiero abrazarla, cualquier bendición que les nazca sería algo agradecido por mí, las personas de buen corazón les pido que me ayuden con una prótesis, o con una muleta para cuando yo esté allá, para llegar hacia mi casa, pues sería bendecido y muy agradecido”, agregó Rivas.

Publicidad

Según lo explicaron algunos de sus familiares, “Leito”, como le dicen de cariño, se bajó del tren en medio de una parada, para agarrar unos alimentos ya que llevaban dos días sin comer y en ese momento el tren arrancó y cuando el joven intentó subirse de nuevo fue cuando ocurrió el accidente, por ese motivo en este momento están pidiendo ayuda a las personas que le puedan hacer donaciones para poder regresar a Bucaramanga.

Le puede interesar: