Sin coros en las iglesias y ojo con las reuniones: lo que dicen expertos para esta Navidad

A través de una carta, el grupo de epidemiólogos de la sala de expertos de la Gobernación de Santander para atender la emergencia por el coronavirus entregó importantes recomendaciones que le permitirán no tener una navidad amarga.

1. Mantener el distanciamiento físico de dos metros, lavarse las manos y usar tapabocas, es la prioridad para disminuir el riesgo de contagio.

2. Las personas con síntomas respiratorios o tengan gripa, deben quedarse en aislamiento hasta que una prueba de COVID – 19 confirme o descarte que no tiene el virus.

3. En lo posible participar de las celebraciones religiosas de manera virtual. Sin embargo, si usted es de los que madruga a la novena de aguinaldos, revise que el espacio sea abierto, bien ventilado, guarde el aforo de personas y se cumplan con los protocolos. Importante: por sentido común, que no haya coros en la iglesias y se evite cantar durante las celebraciones, según los expertos.

4. Si usted es de los que gustaba de salir a comprar y hacer largas filas o aglomerarse para comprar ropa, este año preferiblemente hágalo de manera virtual.

5. Las reuniones de empresas, amigos, celebraciones en conjuntos residenciales, hoteles o clubes se deben realizar de manera virtual.

6. Celebrar esta navidad con grupos estables de familia para reducir el número de contactos cercanos y evitar la propagación del virus. Ojalá que dichas reuniones no superen el número de 10 personas “Estos grupos de familias deben permanecer estables durante toda la temporada de fin de año, es decir no se deben cambiar de grupos entre una fecha y otra.

7. Las personas mayores de 60 años, según los expertos, deben celebrar estas fechas con su núcleo familiar y entre menos visitas reciban es mucho mejor para cuidar su salud.