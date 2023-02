Taxistas de Bucaramanga se unen al paro nacional; reclaman controles a la piratería

En Bucaramanga el gremio de taxistas se une a la jornada de protesta nacional de este martes 22 de febrero, con el fin de expresar su inconformidad con los actuales alcaldes del área metropolitana por la falta de control a la piratería y soluciones a problemas críticos de movilidad en varios puntos de la ciudad.

La cita es a las 6:00 de la mañana en los puentes Papi Quiero Piña y Provenza, donde partirá la manifestación en un plan tortuga hasta llegar al centro de Bucaramanga.

“La problemática es muy álgida, el tema de piratería se desbordó por todos lados, al punto que el sistema de transporte masivo Metrolínea aquí en Bucaramanga y el sistema de buses se declararon en quiebra. Los taxis también estamos perdiendo el producido. Hay compañeros que trabajan hasta 14 horas en el día y son solo conductores del vehículo, porque tienen que pagar una administración, una tarifa, hay que entregar el carro tanqueado”, manifestó Daniel Méndez, presidente nacional del sindicato de taxistas.

El representante del gremio enfatizó en la falta de controles por parte de las direcciones de tránsito pese a que hay un fallo judicial que obliga a estas entidades y a las alcaldía del área a dar una solución a la problemática.

Publicidad

“Recuerde que hay un fallo de justicia administrativo que condenó a los cuatro alcaldes, a los cuatro directores de tránsito con el tema de piratería , con el tema de ilegalidad y a la fecha siguen dilatando y no han hecho nada. Entonces se han ganado varios procesos, varias acciones que se han adelantado, se han requerido a las autoridades, hemos estado en reuniones y después de tres años ya se van estas administraciones y no cumplieron y no hicieron nada con la problemática”, dijo Méndez.

Resaltó la necesidad de ampliar la restricción de pico y placa para mejorar la movilidad en la ciudad.

“Por ejemplo, pico y placa metropolitano para carros particulares y motocicletas de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Inclusive se debe aumentar de tres o cuatro o inclusive como en Bogotá cinco dígitos porque es que el problema de movilidad es tan grave que no tenemos vías”, puntualizó.