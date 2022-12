Tránsito Bucaramanga emplea sistemas avanzados para sancionar a los infractores

Tránsito Bucaramanga insiste en la importancia de enseñar a los conductores a respetar las normas de tránsito. Por eso razón, utilizan el Simit apoyado con comparenderas electrónicas, que son equipos que permiten, en tiempo real, introducir los datos del vehículo y enviarlos al Simit y RUN de una vez para sancionar a los infractores.





“Estas comparenderas ajustan y permiten tomar fotografías para que estas sirvan de evidencia de la falta cometida por el infractor. Un comparendo es precisamente eso, una orden a comparecer ante una entidad de tránsito”, señaló Miller Salas, director de Tránsito.





El director también manifestó que los ciudadanos no tienen civismo, dejan los vehículos estacionados en sitios de prohibido parquear, invaden el espacio público y sobre las carreras principales de la ciudad por esa razón usan stikers para marcar a los infractores.





“Además de las comparenderas colocamos unos stikers en los vehículos para que recuerden el tipo de infracción que cometieron y usamos cámaras de la entidad de tránsito donde le decimos con pruebas al infractor que ha cometido una falta y se designa a un inspector de tránsito para cada caso específico”, aseguró Miller Salas.





Frente a la duda de los ciudadanos por la implementación de las llamadas fotomultas, el director de tránsito aseguró que los sistemas tecnológicos no son fotomultas pero tienen características combinadas porque hay uso de cámaras para tomar fotografías y soportar la evidencia así como la toma de datos del infractor.





Con relación a los Cepos electrónicos, la Dirección de Tránsito está revisando la normatividad existente en el país para implementarla.

“Los ciudadanos tienen la costumbre de dejar los vehículos estacionados en zonas prohibidas por no pagar un parqueadero y eso afecta la movilidad, yo estoy de acuerdo con los cepos y ojalá se puedan implementar”, aseguró Salas.





En cuanto a las zonas azules la Dirección de Tránsito manifiesta que lo más importante es que exista tecnología en todos los sistemas usados, a través de licitación o convenio con la academia, pero también de apoyar a personas con discapacidad o de escasos recursos para que administren esas zonas azules y ganen un sustento. Sin embargo, estas ideas se encuentran en estudio.





