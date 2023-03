Tres mujeres han resultado heridas en diferentes hechos de violencia en Barrancabermeja, Santander

Crece la preocupación en materia de seguridad en Barrancabermeja, Santander , después de la escalada de hechos de violencia y diversos ataques sicariales en la región. El primero ocurrió en el peaje del Puente Sogamoso, cuando Livia Toloza Pinto fue atacada por desconocidos con arma de fuego por lo que tuvo que ser remitida al Hospital Regional del municipio en donde se recupera de sus heridas.

Mientras que el segundo caso se dio en contra de Amparo Marcela Flores, de 43 años, quien fue atacada en el barrio Boston en Barrancabermeja, Santander. La mujer es conocida como alias 'La Paisa', quien fue expareja de un hombre asesinado días atrás en el municipio cuando recibió cuatro impactos de bala en el pecho.

"Nosotros hemos llamado al Gobierno nacional, precisamente al señor ministro de la Defensa, porque no podemos seguirnos haciendo los de los oídos sordos porque hay una situación compleja, difícil, que hemos venido reclamando y pidiendo las autoridades departamentales para desarrollar un Consejo de seguridad, porque son muchos los jóvenes que han perdido la vida en Barrancabermeja", dijo el gobernador de Santander Mauricio Aguilar.

Por otro lado, un tercer hecho se reportó en el barrio Nueve de Agosto de Barrancabermeja, Santander, cuando una mujer resultó herida por la manipulación de un arma traumática, según la versión de algunos testigos que presenciaron el hecho. Ella se encuentra en un puesto de salud del barrio Danubio en donde se recupera de sus heridas.

“Muchos líderes que de una u otra manera se han vuelto involucrados y han sido asesinados en las últimas semanas en Barrancabermeja y para algunos no está pasando nada. Por eso necesitamos acciones contundentes. Yo he pedido reiterativamente un Consejo de seguridad regional para hablar con los Gobernadores de Bolívar, de Antioquia, de Cesar, el mismo Boyacá, el mismo Norte de Santander, porque esto es un problema grave. Santander no aguanta más frente a lo que se está pasando en el Magdalena Medio”, agregó Aguilar.

