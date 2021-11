Un mes y medio completa desaparecido comerciante de Bucaramanga en El Catatumbo

Sergio Fabián Barrera Marín, de 42 años, es el comerciante de Bucaramanga que desapareció en El Catatumbo donde se encontraba desde hace varios meses.

El 25 de septiembre fue la última vez que Sergio Fabián se comunicó con su esposa.

“El siempre me llamaba y me escribía todos los días, pero desde el 25 de septiembre no volví a saber de él. No sé en qué municipio estaba por esos días”, confirmó Susana Ardila, esposa del comerciante desaparecido.

Según la esposa de Fabián, la camioneta en la que él se movilizaba tampoco aparece.

“Ya hemos estado preguntando con conocidos, pero desde esa misma fecha en septiembre no lo han visto”, contó Susana.

Sergio Fabián se dedica a la venta de vehículos y la denuncia sobre su desaparición ya fue puesta en la Fiscalía, confirmó la familia.