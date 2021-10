Incendio en Floridablanca, Santander, dejó una joven herida y dos familias damnificadas

Durante cinco horas bomberos de Floridablanca trabajaron para controlar un incendio en el asentamiento humano Asomiflor, ubicado en la transversal oriental.

Por causas que aún son materia de investigación, dos viviendas prendieron en llamas.

“Yo estaba donde una amiga haciendo una tarea de máquina, cuando me llama mi hija y me dice que al lado la señora como que había dejado algo prendido, o no se sabe, entonces le dije que entrara, que rompiera la puerta y mirará y ahí es cuando me dice que la casa se está quemando y lo único que le decía era que saliera de allá, pero las llamas la alcanzaron”, contó Alba Amparo Quintanilla, damnificada por el incendio.

La joven de 25 años que resultó herida fue trasladada inicialmente al Hospital de Floridablanca y luego remitida al Hospital Universitario de Santander en donde permanece en la unidad de quemados.

“Alcanzó a quemarse la espalda, los brazos y la pierna izquierda, me dice ella que le arde mucho, pero está estable y además perdimos todo, las máquinas mías para trabajar y ella como es estilista los implementos y materia prima”, contó Alba madre de la joven.

El subcomandante de Bomberos de Floridablanca, Clemente Jaimes, dijo que los trabajos se extendieron hasta las 11:00 de la noche.

“Trabajamos con 15 unidades de bomberos y tres carros para evitar que las llamas se propagaran a las demás viviendas. Hicimos trabajos de refrigeración y remoción de la madera para evitar que nuevamente prendiera fuego”, explicó Jaimes.

Leidy Toloza, directora de Gestión de Riesgo de Floridablanca, confirmó que las familias damnificadas recibirán ayudas.

“Estamos brindando apoyo a las dos familias damnificadas que lo perdieron todo a causa de este incendio”, señaló la funcionaria.