Una santandereana logró Oro en campeonato nacional de boxeo femenino

La séptima edición del Campeonato Nacional de Boxeo Femenino culminó con éxito este miércoles en el coliseo Edmundo Luna Santos, de Bucaramanga.

Desde su primera contienda de la categoría de 64 kilogramos, la pugilista bumanguesa, de 29 años y técnica profesional en enfermería, dio de qué hablar entre los seguidores, entrenadores y compañeras de este rudo deporte.

Tras derrotar, una a una, a las contrincantes de su división, Diana Rocío Rey se abrió paso hasta alcanzar la presea dorada con la que tanto soñaba, al superar en la final a la bogotana Angie Ortega, por decisión unánime de los jueces en los cuatro asaltos de un intenso combate.

La santandereana reconoce que este es solo el inicio de su carrera profesional, y expresa, fascinada, sus deseos de pertenecer a la Selección Colombia y ocupar un puesto que la lleve hasta los próximos Juegos Olímpicos.

“Gracias a Dios este ha sido uno de los mejores logros que he tenido en toda mi carrera boxística. He sacrificado muchísimo para llegar hasta acá. Gracias a los profesores que me dieron de su tiempo y apoyo, aquí estuvimos representando al Departamento con un orgullo muy grande", expresó Diana Rocío Rey.

Buenos resultados obtuvo Santander en este Nacional de Boxeo Femenino, representados en medallas de plata para Geraldine Mora, en la categoría de 69 kilogramos; Julieth Vargas, en 49 kilos; Pilar Sanabria, en 57 kilos y Angie Quiñónez, 60 kilos. Además, Ángela Quiceno ganó medalla de bronce en los 49 kilogramos.

En el VII Campeonato Nacional de Boxeo Femenino participaron pugilistas de Norte de Santander, Risaralda, Bogotá, Atlántico, Boyacá y Santander.

