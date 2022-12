Unas 25 familias del barrio Gaitán están en alto riesgo de deslizamientos

Preocupadas se encuentran 25 familias del barrio Gaitán en Bucaramanga ya que desde hace varios años sus casas se han ido deteriorando y algunas han perdido parte de la estructura por la inestabilidad del terreno.





Según la comunidad, las lluvias que se han registrado han agravado el problema y por eso piden a las autoridades la construcción de un muro de contención o una reubicación.





“Hace años que este problema persiste y las casas se están cayendo. Hicieron un muro de contención que llegó hasta la 13 y de ahí no continuaron porque no había presupuesto, pero las casas se están volviendo a deslizar”, señaló María Lache, una de las afectadas.





Los habitantes aseguran que las obras que habían realizado hace varios años para evitar el deslizamiento del terreno también se han ido deteriorando.





