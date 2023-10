Usuarios de la EPS Sanitas en Santander se quejan por la no entrega de medicamentos

Hay preocupación en Santander después del anuncio de la cadena de droguerías Cruz Verde de suspender la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a partir del próximo 15 de noviembre para los afiliados a EPS Sanitas. Esta decisión afectaría a más de 375,000 afiliados en el departamento y a otros miles en todo el país.

Cruz Verde, que opera como dispensario de EPS Sanitas, comunicó esta drástica medida debido a las deudas acumuladas por la entidad con un valor cercano a los $400,000 millones por concepto de medicamentos y productos entregados. Esta interrupción en la entrega de medicinas incluirá productos esenciales como pañales, suplementos nutricionales y medicamentos vitales.

La población santandereana se verá particularmente afectada, con más de 375.000 usuarios de EPS Sanitas enfrentando la suspensión anunciada por Cruz Verde. Más de 235,000 de estos afiliados pertenecen al régimen contributivo, y otros 140,000 son parte del régimen subsidiado.

Fabiola Ríos es una de las afectadas. A ella le deben aplicar una inyección cada 30 días por un tratamiento de osteoporosis, pero todo este problema la tiene sin medicamento. Lo peor del caso es que la ponen a hacer trámites para dilatar las entregas y ahora el riesgo es que esas medicinas no le sean entregadas.

Publicidad

“Yo había hecho todas las vueltas de la autorización y ahora que vuelvo me dicen que está anulada. Ahora debo volver a venir a hacer fila, pero ya llevo más de una hora acá y no me resolvieron nada”, expresó la usuaria, quien como miles de personas temen porque este problema les demore aún más los medicamentos o en el peor de los casos que no se los entreguen.

Qué pasa entre la EPS Sanitas y Cruz Verde

La controversia entre EPS Sanitas y Cruz Verde se centra en una deuda acumulada significativa que llevó a esta decisión. La entidad farmacéutica ha estado absorbiendo la carga financiera de estos medicamentos y ha decidido poner fin a esta situación a partir del 15 de noviembre.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que es responsabilidad de EPS Sanitas garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados, independientemente de su situación con Cruz Verde. El Gobierno a través de la Superintendencia de Salud se encargará de proteger a los usuarios para que continúen recibiendo sus medicamentos.

Publicidad

Es importante destacar que la controversia se centra en medicamentos muy específicos, mientras que Cruz Verde continuará proporcionando los medicamentos incluidos en el Plan Básico de Salud, que son cubiertos por el Sistema de Seguridad Social en Salud. La situación es resultado de un desacuerdo entre estas dos entidades y no debe afectar la atención médica en general tal y como lo expresó el Ministro de Salud.

EPS Sanitas, con más de 5.8 millones de afiliados en todo el país, deberá resolver esta situación para garantizar que sus usuarios no enfrenten interrupciones en el acceso a medicamentos esenciales.

La Superintendencia de Salud solicitó este martes, 31 de octubre, a la EPS Sanitas garantizar la entrega de medicamentos a sus afiliados y advirtió que un incumplimiento acarrearía sanciones.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: