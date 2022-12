Vía Barbosa-Bucaramanga se quedó sin ambulancias y grúas

El director regional del Invías en Santander, César Augusto Moreno, dijo que se suspendieron los servicios de ambulancias, grúas y carrotalleres que venían prestando Convicol en el corredor Barbosa – San Gil – Bucaramanga, porque terminó la concesión.



Ahora, los 213 kilómetros de la Troncal Central están a cargo del INVIAS que no tiene la infraestructura para la atención de accidentes y fallas mecánicas de los vehículos.



La vía dejó de ser competencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tras retirar el proyecto de concesión 4G, debido a que no hubo cierre financiero para este proyecto en el que se había presupuestado la inversión de 1 billón 100 mil millones de pesos.



El secretario de Transporte e Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía Abello, advirtió que la preocupación no es solo por la pérdida de los servicios de ambulancias, grúas y carrotalleres, sino además por el mantenimiento que requiere la vía, mientras que organismos de Gestión del Riesgo, como la Defensa Civil de Socorro, advirtieron que sin convenio no podrán atender los accidentes que se presenten en esta arteria terrestre.



