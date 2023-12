Video: hombres propinan brutal golpiza a dos mujeres en Charalá, Santander

Rechazo e indignación generó la brutal agresión física que sufrieron dos mujeres en el municipio de Charalá, Santander, por dos hombres que las golpearon desmedidamente en medio de un altercado que se habría presentado al parecer por un carro que estaba parqueado en la vía y, aunque el hecho fue reportado ante las autoridades, por el momento la Policía de Santander no ha referido al hecho.

Rechazo e indignación generó la fuerte agresión física que sufrieron dos mujeres por parte de dos hombres en el municipio de Charalá, Santander. Por el momento las autoridades no se han pronunciado #Bucaramanga pic.twitter.com/I7VG9WRyn3 — Boris Tejada González (@boristejada) December 2, 2023

“Ellos venían en un taxi y nosotras estábamos cuadrando un carro y como no pudieron pasar, ellos venían peleando en el carro los dos, venían manoteándose, traían un niño, y empezaron a insultarnos porque no pudieron pasar, ellos estaban muy borrachos, y yo me fui a abrir el portón y les dije que respetaran y empezaron a pegarme y ahí empezó todo”, dijo una de las mujeres que resultó agredida.

Aunque Blu Radio intentó comunicarse con la Policía de Santander para tener un reporte oficial de los hechos, lo cierto es que por el momento no se han pronunciado sobre ese episodio del que sólo mencionaron que era un hecho de intolerancia producto de las bebidas embriagantes.

Publicidad

En el video que fue publicado en redes sociales se puede ver con claridad cómo los hombres agreden con puños y patadas a las dos mujeres, mientras ellas intentan defenderse, sin embargo, es casi imposible y terminan en el piso recibiendo varios golpes mientras las personas del sector salen a la calle, pero no intervienen con contundencia para frenar la agresión.

“Esto nunca me había pasado, nunca, y menos con hombres, nosotros tratamos de defendernos, pero eso jamás me había pasado, fue un hecho grave que nos afectó mucho como mujeres, como seres humanos y cuando ellos vieron que los estaban grabando empezaron a decir que nosotros le habíamos pegado a un niño, pero es mentira, nosotros tratamos de defendernos”, dijo una de las víctimas.

Por el momento la Secretaria de la Mujer y la Equidad de Género de Santander no se ha pronunciado sobre este hecho que terminó vulnerando los derechos de la mujer en el municipio de Charalá, Santander.

Publicidad

Vea también