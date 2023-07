“Volví a nacer”: el estremecedor relato de un sobreviviente al accidente de un bus en Santander

El accidente que se presentó en la vía principal del municipio de El Playón, Santander , dejó nueve personas muertas y 31 heridos, y entre los heridos se encuentra Franyer Landinez Moreno, de 25 años quien viajaba con su esposa y con su hijastra, pero al momento del accidente como pudo logró rescatar a tres niñas que también había resultado heridas en ese momento de terror que vivieron.

“El carro venía muy duro y en ese momento yo le iba a decir al chofer que parara, que le bajara, cuando se sintió el estremezón, se volteó enseguida, ahí fue cuando se volteó, pero el ya venía duro, ósea a todos nos traía mareados, de tantas curvas nos traía mareados y nadie le decía nada porque la gente lo que buscaba era dormir para no marearse más para no vomitar imagínate, todo el mundo, y venía muy duro. Fallas mecánicas no eran porque él ya venía duro, venía con obstáculos, venia como peleando con un carro atrás, entonces más adelante venía duro, entonces en cada curva lo sorprendía”, dijo Franyer Landinez Moreno, uno de los sobrevivientes.

El accidente ocurrió entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana, por eso motivo el día apenas se estaba disipando y las personas que lograban caminar después del impacto parecían sonámbulas dijo Landinez.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

“Yo creo que él conductor no conocía la vía, no sé la verdad. Yo venía con mi esposa y con mi hijastra y ahí no hay momento de abrazar porque eso es un golpe muy duro, o sea, después de que el carro cayó abajo en el abismo ahí sí todo el mundo, porque en el movimiento el carro logró botar a varias personas, pero cuando cayó abajo todo el mundo decía ayuda, ayúdame, o sea, yo fui el primero que caí arriba, yo no caí tan abajo, eso porque Dios es grande. Nosotros salimos expulsados del bus y desafortunadamente las personas que murieron, yo creo que son los que quedaron abajo”, agregó Landinez.

El rumbo de la gran mayoría de los 40 viajeros que iban en el bus era Estado Unidos , pero para eso tenían pensado cruzar primero la selva de Darién, así lo explicó Landinez, quien ahora no tiene claridad de lo que va hacer junto a su familia.

“Mi esposa y mi hijastra están bien, aquí en el hospital las han atendido muy bien. Nosotros íbamos para Necoclí, Antioquia, íbamos a travesar la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. O sea, les digo a todo el mundo que volví a nacer porque yo veía por aquí uno despedazado, todo el mundo salía despedazado, el que salía, salía como un sonámbulo, o sea nadie sabía quién era y yo tenía el brazo golpeado en ese momento, pero logré sacar a tres niñas, junto a un señor que estaba allá y nos ayudó demasiado. Ahora no tenemos nada que hacer porque todas las pertenencias, todo el dinero están allá todavía, no sé quién lo agarraría porque había mucha gente ayudando en ese lugar”, relató Franyer Landinez Moreno, uno de los sobrevivientes.

Publicidad

Le puede interesar: