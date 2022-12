Vuelve el toque de queda para menores permanente en Bucaramanga

Desde el primero de junio entra en vigencia el decreto que establece el toque de queda para menores en Bucaramanga.

Según la medida, los menores no podrán estar en calles, parques, establecimientos y lugares públicos, entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente.

La determinación se aplicará de lunes a domingo de manera permanente.

Según el subsecretario de interior de Bucaramanga, José David Cavanzo, los menores no podrán estar en las calles sin la custodia de un padre de familia o de un adulto responsable.

“Los niños o jóvenes que sean encontrados después de la hora establecida en las calles de la ciudad serán conducidos por personal de la policía de infancia y adolescencia, a la Comisaria de Familia, y los padres serán llamados para que los recojan. En caso de que no se encuentre el adulto que responda por la conducta del menor, este será conducido a un hogar de bienestar, hasta que el adulto lo reciba”, explicó.

El decreto también modificó transitoriamente el horario a distribuidores de licores, licoreras o estanquillos, cigarrerías almacenes de grandes superficies, supermercados, salsamentarias, tiendas de barrio y graneros en donde se expenda bebidas embriagantes.

Los establecimientos solo podrán vender sus productos desde las 10:00 a.m. a 12:00 p.m. del mismo día de lunes a domingos incluye los días festivos. Entre las 12:01 a.m. y las 10:00 a.m. queda prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Los establecimientos de comercio abiertos al público en donde se expenda bebidas alcohólicas, fijarán un letrero visible que indique la prohibición de la venta de bebidas embriagantes a menores de edad.

También se prohíbe el porte de armas contundentes, punzocortantes y similares que puedan causar lesiones a la vida e integridad de las personas. La restricción no aplica a aquellas personas que por profesión u oficio deban usar estos elementos, las autoridades de policía serán quienes verifiquen esta información.

