Wanda Nara revela que Maxi López no le ayuda con la manutención de sus tres hijos

Wanda Nara, quien estuvo casada con el jugador Maxi López y tuvo tres hijos, reveló que tras su separación su expareja no le ayuda con la manutención de los niños.



Esto lo contó a través de una historia en Instagram cuando uno de sus seguidores le hizo la siguiente pregunta: “¿El papá de los chicos te pasa plata?” a la que Nara respondió: “Nunca, pero no lo necesito tampoco, entonces no hay problema”.

Le puede interesar Contundentes imágenes revelan que hubo relación entre Maradona y esposa de Icardi

Publicidad



La actual pareja de Wanda Nara es el futbolista Mauro Icardi con quien tiene dos hijas y están juntos desde 2013.



Esta no es la primera vez que Nara habla de su relación con Maxi López en redes sociales, en el pasado ya había publicado pantallazos de conversaciones privadas en las que exponía los motivos por los cuales él no había celebrado el Día del Padre con los pequeños.