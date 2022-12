¡Cuidado! Estos medicamentos no sirven para tratar el coronavirus

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización de productos fraudulentos, que están siendo promocionados para prevenir, tratar o curar la enfermedad COVID-19.

El Invima dio a conocer la lista de medicamentos que no cuentan con el registro sanitario y por lo tanto su venta es ilegal, estos son: HealthMax Nano- Silver Liquid, Dr Rima Recommends The Silver Solution, StayWell Copper, Camu Camu's Vitamin C, Power Immune, Immune Shot, COVID-19 Cough Syrup, CBD Product - Patriot Hemp Company, COVID-19 Core Formula, Immunity Blend, Protection Blend, Super CNAD+ Sublingual Gel, NMN Sublingual Gel, CopperTouch Sani-Disc GK95D, CopperTouch Sani-Bar GK95, Plata Coloidal, Oro Coloidal, Zinc Coloidal, Cobre Coloidal y Magnesio Coloidal.

El Invima alertó a la población de abstenerse de consumir estos medicamentos pues la salud podría verse afectada. La entidad manifestó que no existe evidencia sobre la eficacia de estos productos para prevenir, tratar, mitigar o curar el COVID-19 o los síntomas asociados a la enfermedad.

El organismo de control advirtió, además, que la publicidad o promoción de estos, no es veraz e infringe la normatividad sanitaria vigente y señaló que se tratan de productos fraudulentos que no ofrecen garantías en cuanto al cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia.

Además, el Invima le ordenó a las secretarías de salud del país, y en general a las autoridades, para que realice las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde se comercialicen estos productos.

Así mismo, le pidió a las IPS y EPS del país, abstenerse de formular o medicar estos supuestos medicamentos para tratar el coronavirus y prohibió su comercialización y promoción.