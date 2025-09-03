Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Petro defiende su reforma tributaria entre críticas por gasolina
Noticias del día - Petro defiende su reforma tributaria entre críticas por gasolina
En una extensa alocución, el presidente Gustavo Petro justificó los nuevos impuestos a la gasolina y al diésel, defendió su reforma tributaria y destacó avances en educación. Sin embargo, gremios advierten riesgos de decretos sin Congreso, mientras expertos cuestionan cifras oficiales. A la par, el Senado define hoy nuevo magistrado de la Corte Constitucional en medio de presiones políticas, Bogotá enfrenta cortes de agua y recibe el primer tren del metro, y la Fiscalía revela cómo se planeó el magnicidio de Miguel Uribe en un grupo de WhatsApp llamado “Plata o Plomo”
Durante la audiencia de imputación, harold Barragán rechazó los delitos que le atribuye la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según las investigaciones, habría tenido un rol clave en la planeación del ataque coordinado por la red criminal “plata o plomo”.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó ante el Congreso una ambiciosa reforma tributaria que busca financiar el presupuesto nacional de 2026. La iniciativa incluye aumentos en renta para personas naturales, mayores cargas a sectores como banca, petróleo y carbón, IVA para combustibles, turismo extranjero, software y hasta boletas de conciertos superiores a $500.000.
En una intervención desde las oficinas de la ONU, Scott Campbell llamó la atención sobre dos aspectos centrales de la ley de sometimiento que, según su visión, representan riesgos significativos: podrían legitimar la acción de grupos ilegales y concederles beneficios inadvertidos. La defensa de los derechos humanos y la firmeza del Estado son, para él, el antídoto frente a esas fisuras legales.
Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió Afganistán dejando más de 800 muertos y miles de heridos. En Colombia, el país sigue de luto tras el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá. Además, reportamos nuevas masacres en Antioquia y La Guajira, ataques contra la Policía en Cauca y Sevilla, capturas en el caso Uribe Turbay y escándalos en el Gobierno Petro. En deportes, Dairo Moreno vuelve a la Selección Colombia después de 9 años.