23 enero de2021 - Casa BLU, programa completo

Este sábado en Casa BLU estuvimos con María Paula Villa, especialista en salud integral y en homotoxicología, quien nos habló sobre el 'detox express' para limpiar el cuerpo después de vacaciones.

“La manera de sacarnos de esa intoxicación, es con nutrientes que oxigenen y alcalinicen, un zumo verde, es importantísimo”, dijo.

Además, hablamos con la actriz Valentina Lizcano, sobre los delitos informáticos; quien fue víctima de robo en su cuenta de Instagram.

“Se siente uno muy estúpido, me pasó porque empezaron a mandarme correos que tenían el logo del banco y que, si no entraba, me iban a bloquear la cuenta”, contó.

Igualmente, Felipe Lizcano, cofundador de Techcetera, compartió recomendaciones para protegernos de estos delitos.

Tener una contraseña que no sea fácil de adivinar e implementar otro factor de autentificación, fueron algunos de los concejos que dio Felipe Lizcano.

“Las aplicaciones dan una opción y es imprimir unos códigos de seguridad para poder recuperar su cuenta de manera más fácil”, dijo.

