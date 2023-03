¿Cómo preparar un exitoso asado y no morir en el intento? Experto parrillero explica

Nunca habrá excusa para un delicioso asado. Una forma de reunir a las personas entorno a la buena comida y a las brasas. Juan Carlos Duque, experto parrillero, habló en Casa Blu de algunos consejos y recomendaciones para preparar un delicioso asado y sorprender a los invitados. Además, se refirió a los elementos indicados para llevar a feliz término esta comida tan placentera.

“Primero aprender a comprar la carne. Muchas veces nosotros vamos al mercado Y las amas de casa o el parrillero y se confunde, y muchas veces se va por los mismos cortes de siempre: La punta de anca, el solomito y sabemos que hay muchas alternativas. Pero una buena clave definitivamente se llama maduración. Con una carne dura, así sea con un buen parrillero que seamos, vamos a tener dificultades. Hay trucos, pero la empacada, la maduración y estar muy atento a ese tiempo es lo primero que tenemos que hacer”, indicó.

El experto parrillero habló de una parte esencial del asado y es cómo prender el carbón y entregó recomendaciones para ‘no morir en el intento’.

“Hoy en día hay muchas parrillas eléctricas de gas, el barril también no es que no queden ricos, pero el carbón debe ser vegetal. Simplemente ustedes cogen una servilleta, hacen una coquita en la servilleta, le echan azúcar y la empapan en aceite, hacen una cebollita, entonces la servilleta queda empapada, queda el azúcar empapado en aceite y la servilleta, y eso le va a servir de mechero. Lo ponen en el carbón y eso tiene una llama constante que va a permitir prender muy fácil el carbón. Esa sería la forma más práctica para que no estén boleando tapa, ni soplando, ni poniendo ventiladores, ni el secador, simplemente algo que genera un fuego constante. La tapa sirve cuando ya la brasa está encendida, que eso es otra cosa”, indicó.

Finalmente, Duque se refirió a uno de los errores más comunes a la hora de preparar un asado y resaltó la importancia de los tiempos en la cocción.

El error más grande es el manejo de la brasa, ahí está todo el truco, o sea, la gente cuando se enciende, digamos una punta de anca, que es un corte que tiene una parte de grasa superior, cuando tú pones la grasa y el carbón enciende, entonces la gente se desespera porque sale la llama y no sabe controlar. Lo más importantes son los tiempos, entonces siempre tenemos que tener la brasa a una distancia muy prudente”, indicó.

