El deporte, actividad que mejora el desempeño laboral y social: Casa Blu del 11 de octubre de 2025

Actualizado: 11 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 11 de octubre de 2025:
- Rodrigo Gatduño, exfutbolista profesional y fundador de 54D y Estadio, habló sobre cuánto influye hacer deporte en el desempeño laboral y social.
- Xavi Cañellas, especialista en psiconeuroinmunología clínica y mentor de Alto Impacto, dio detalles acerca de cómo se está transformando la longevidad actualmente.
- Catalina Jaramillo, CEO de Cejas Catalina Jaramillo, explicó el compromiso social que se da por medio de las cejas.
Escuche el programa completo aquí: