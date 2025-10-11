El deporte, actividad que mejora el desempeño laboral y social: Casa Blu del 11 de octubre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 11 de octubre de 2025:



Rodrigo Gatduño, exfutbolista profesional y fundador de 54D y Estadio, habló sobre cuánto influye hacer deporte en el desempeño laboral y social.

Xavi Cañellas, especialista en psiconeuroinmunología clínica y mentor de Alto Impacto, dio detalles acerca de cómo se está transformando la longevidad actualmente.

Catalina Jaramillo, CEO de Cejas Catalina Jaramillo, explicó el compromiso social que se da por medio de las cejas.

