El deporte, actividad que mejora el desempeño laboral y social: Casa Blu del 11 de octubre de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 11 de octubre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 11 de octubre de 2025:

  • Rodrigo Gatduño, exfutbolista profesional y fundador de 54D y Estadio, habló sobre cuánto influye hacer deporte en el desempeño laboral y social.
  • Xavi Cañellas, especialista en psiconeuroinmunología clínica y mentor de Alto Impacto, dio detalles acerca de cómo se está transformando la longevidad actualmente.
  • Catalina Jaramillo, CEO de Cejas Catalina Jaramillo, explicó el compromiso social que se da por medio de las cejas.

Escuche el programa completo aquí:

