¿Por qué nos enamoramos? Las dos razones inconscientes del amor, según experto

Enamorarse parece una experiencia mágica, pero según el experto en riqueza consciente Cristóbal Amo Martín, en una reciente entrevista con Casa BLU, tiene fundamentos más profundos y conscientes de lo que creemos.

El amor, dice, “no llega por casualidad, sino porque nos muestra lo que necesitamos ver de nosotros mismos”.

Amo explica que, siguiendo la visión del psicoanalista Carl Gustav Jung, existen dos razones principales por las que las personas se enamoran: la primera, porque encontramos en el otro algo que sentimos que nos falta; y la segunda, porque esa persona se convierte en un espejo que refleja aspectos internos que aún debemos reconocer o sanar.

Vida en pareja. Foto: generada con Image Fx

“El amor no es encontrar a alguien que te complete, sino descubrirte a ti mismo a través de la otra persona”, afirma Amo.



El experto recuerda que incluso cuando sentimos que el amor “llega sin avisar”, lo que realmente sucede es que actúa desde nuestro inconsciente. “Nos atrae lo que necesitamos para evolucionar, sanar heridas o convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos”, explica.

De hecho, sostiene que las relaciones que terminan no necesariamente fracasan: muchas cumplen un ciclo, enseñan lo que debían enseñar y dejan espacio para un nuevo crecimiento personal.

Relación de pareja Foto: referencia Pexels, Gabriel Bastelli

Amo añade que, incluso, los árboles genealógicos familiares tienen influencia en la elección de pareja: “No solo se enamoran dos personas, también lo hacen sus historias, sus heridas y sus árboles transgeneracionales”. Por eso, a veces dos personas con conflictos parecidos se encuentran para sanar juntos, aunque no siempre logren hacerlo.

Publicidad

Cuando una relación termina, asegura el especialista, puede significar que la lección fue aprendida: “El amor puede durar un año o toda la vida; lo importante es que cumpla su propósito y deje plenitud”.

Para quienes sienten que nunca se han enamorado, Amo invita a mirar hacia adentro: probablemente el corazón está cerrado por miedo o por lealtades inconscientes a historias familiares de dolor. “Los mismos muros que nos protegen también nos impiden amar”, afirma.

El especialista recomienda comprender el amor no como un destino, sino como un proceso de autoconocimiento. “Cada historia que vivimos nos enseña a amar mejor, y si aún no lo hemos logrado, es porque venimos precisamente a aprender eso”, concluyó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: