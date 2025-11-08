¿Se puede entrenar la mente para resistir la incertidumbre? Casa Blu del 8 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 8 de noviembre de 2025:



Isra García, márqueter y consejero, dio detalles acerca de cómo entrenar nuestra mente para resistir la incertidumbre.

María Mercedes Liévano, directora ejecutiva Save the Children Colombia, profundizó sobre los 40 años de la organización y cómo han transformado miles de vidas en el país.

Manuela Mejía, cantante y directora med, habló del evento Medellín: meditar, elevar y despertar.

