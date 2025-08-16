¿Se pueden construir ciudades más equitativas y conscientes?: Casa Blu del 16 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 16 de agosto de 2025:



Carlos Moreno, profesor investigador en la soborna en París, habló acerca de cómo construir una ciudad más equitativa y consciente.

Andrés Martínez, presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá, dio detalles sobre el Gran Salón Inmobiliario 2025 en Bogotá.

, dio detalles sobre el Gran Salón Inmobiliario 2025 en Bogotá. Laudy Mateus Flórez, docente del programa virtual de Psicología de Areandina, habló sobre los juegos que están transformando la salud de los niños.

