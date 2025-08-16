Publicidad

¿Se pueden construir ciudades más equitativas y conscientes?: Casa Blu del 16 de agosto de 2025

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 16 de agosto de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 11:31 a. m.

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 16 de agosto de 2025:

  • Carlos Moreno, profesor investigador en la soborna en París, habló acerca de cómo construir una ciudad más equitativa y consciente.
  • Andrés Martínez, presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá, dio detalles sobre el Gran Salón Inmobiliario 2025 en Bogotá.
  • Laudy Mateus Flórez, docente del programa virtual de Psicología de Areandina, habló sobre los juegos que están transformando la salud de los niños.

Escuche el programa completo aquí:

