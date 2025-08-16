¿Se pueden construir ciudades más equitativas y conscientes?: Casa Blu del 16 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 16, 2025 11:31 a. m.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 16 de agosto de 2025:
- Carlos Moreno, profesor investigador en la soborna en París, habló acerca de cómo construir una ciudad más equitativa y consciente.
- Andrés Martínez, presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá, dio detalles sobre el Gran Salón Inmobiliario 2025 en Bogotá.
- Laudy Mateus Flórez, docente del programa virtual de Psicología de Areandina, habló sobre los juegos que están transformando la salud de los niños.
Escuche el programa completo aquí: