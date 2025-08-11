D1 sorprende con producto para bebidas y que ahorra mucho espacio; cuesta 10.900 pesos

D1 vuelve a sorprender a sus clientes con productos extraordinarios, y esta vez, el foco está en los termos, que se han convertido en un aliado indispensable para quienes buscan llevar sus bebidas favoritas a la temperatura ideal durante todo el día. Olvídese de los altos precios; D1 tiene opciones que se adaptan a todos los bolsillos y necesidades.

Uno de los productos que está causando furor es el termo colapsible con arnés con un precio de solo $10.900 pesos. Este termo de 500ml es ideal para llevar bebidas en tus actividades diarias o viajes.

Sus características clave incluyen:

Diseño plegable: Permite ahorrar mucho espacio cuando no está en uso.

Permite ahorrar mucho espacio cuando no está en uso. Capacidad: 500ml.

500ml. Materiales: Fabricado con silicona, acero inoxidable (S/S) 304, polipropileno (PP) y aluminio.

Fabricado con silicona, acero inoxidable (S/S) 304, polipropileno (PP) y aluminio. Colores disponibles: Azul, morado, rojo y gris.

Azul, morado, rojo y gris. Incluye arnés: Viene con un arnés para colgarlo fácilmente en tu mochila o correa, lo que lo hace muy práctico para transportar líquidos de forma segura y cómoda.

Pero también está el termo de acero inoxidable con tapa y pitillo, disponible en las tiendas D1 a un costo accesible de solo $30.000 pesos. Esto lo convierte en una alternativa significativamente más económica que otras opciones del mercado, como el popular termo Stanley, cuyo costo supera los $150.000 pesos.

Este termo es ideal para mantener sus bebidas en la temperatura perfecta durante largas horas ya sea una infusión, un café caliente o agua helada. Está fabricado con acero inoxidable, un material conocido por su durabilidad, resistencia a golpes y facilidad de limpieza. Además, su diseño incluye una tapa con cierre hermético y un pitillo integrado, lo que permite beber cómodamente sin riesgo de derrames, incluso mientras estás en movimiento.

Publicidad

Este termo es perfecto para el día a día, ya sea para llevar tu café o té al trabajo o la escuela, o mantener tu agua fría. También es ideal para actividades al aire libre como camping, excursiones y deportes, asegurando que te mantengas hidratado con tus bebidas a la temperatura deseada. Incluso en viajes, te permite disfrutar de tu bebida favorita en el coche o avión sin necesidad de paradas adicionales.