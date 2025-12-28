Día de los Inocentes: bromas virales en redes desde chiva-buses en Londres hasta Fórmula 1 en Bogotá

El Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre, pero su significado no es motivo de celebración, pues hace muchos años, se llevó a cabo la matanza de niños menores de 2 años de edad nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido, Jesús de Nazaret.

El suceso católico cambió durante generaciones y hoy en día es motivo de bromas. Investigadores y expertos indican que aún no es clara “la razón por la cual el sentido trágico y dramático que dio origen a la celebración del Día de los Inocentes se haya desplazado hacia lo cómico o humorístico”.

Como consecuencia, este domingo 28 de diciembre comenzaron a circular bromas en redes sociales, que engañaron a más de uno.



¿Pásela por inocente!: bromas que ya son virales en redes

El Día de los Inocentes muchos tienden a hacer bromas a los demás y en redes sociales ya rondan algunas de ellas.

Una que sin duda tomó 'del pelo' a los bogotanos fue la del embajador británico, George Hodgson, quien es reconocido por crear contenido sobre los beneficios y los programas que lleva a cabo o que su país ofrece a los colombianos.



Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Hodgson inició con una pregunta: ¿Qué tal los nuevos Chiva-Buses UKCOL que operarán en Londres en 2026?

Chiva-Buses en Londres. Foto: ukincolombia en Instagram.

El engaño estaba acompañado de un video en que se le ve junto a un operador de los famosos buses de dos pisos que operan en Londres.

Allí explicó que una línea de estos vehículos rendiría homenaje a Colombia en 2026, y serían nombrados como chiva-buses, en los que los pasajeros londinenses, podrán escoger el ambiente, primer piso de reguetón y segundo piso de vallenato.

El embajador aseguró que la decisión se dio tras varias visitas del gobierno británico al país al apreciar su cultura; sin embargo, al final del video, se le ve subiéndose a lo que parece una chiva normal con placa colombiana, por lo que reveló que se trataba de una broma por el Día de los inocentes.

Esta gran noticia llega después de varias visitas de reconocimiento de las autoridades al país. Cuéntennos qué canciones pondrían en el Chiva-Bus y ¡pásenla por inocentes! manifestó Hodgson

Para los amantes del deporte, más específicamente de las carreras de autos, otra publicación en redes mencionaba que Bogotá sería sede de las emblemáticas carreras de la Fórmula 1.

Sin embargo, en la descripción del post, al final indicaban que se trataba de una broma por ser 28 de diciembre, pues el calendario para la temporada de 2026 y entre los países sede están: Australia, Arabia Saudita, Canadá, España, entre otros.

Por último, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, recordó el momento en que ella, junto a Antanas Mockus y el presidente Gustavo Petro, estaban en campaña y se comprometieron ante el pueblo con 12 mandamientos.

Lo curioso, es que uno de esos puntos mencionaba que no convocarían una constituyente y, en los últimos días, es lo que ha sido noticia, pues el gobierno del actual mandatario lanzó un comité para impulsar una asamblea nacional constituyente.

Por medio de su cuenta de X, López publicó la foto en la que se evidencia el cambio de parecer de Petro. “Y sí…. Infortunadamente, nos vieron la cara… la mayor inocentada que me (nos) ha pasado en la vida”.