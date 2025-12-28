En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / Día de los Inocentes: bromas virales en redes desde chiva-buses en Londres hasta Fórmula 1 en Bogotá

Día de los Inocentes: bromas virales en redes desde chiva-buses en Londres hasta Fórmula 1 en Bogotá

Este domingo 28 de diciembre comenzaron a circular bromas en redes sociales debido al Día de los Inocentes que engañaron a más de uno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad