El nuevo producto del D1 que lo puede salvar de pagar de más en el aeropuerto

Cansado del momento de pánico cuando su maleta entra en la báscula y sale el temido mensaje de "exceso de peso", seguido de un cargo extra que no tenía planeado pagar.

Pues a las Tiendas D1 llegó un producto que puede convertirse en tu mejor aliado para evitar esos costos inesperados y viajar con tranquilidad.

Se trata de la báscula para equipaje del D1, una solución compacta y eficiente para pesar su equipaje antes de salir de casa.

Esta báscula digital portátil está diseñada específicamente para viajeros, haciendo que la preparación de tu equipaje sea mucho más sencilla. Es **compacta, precisa y muy fácil de usar**, con una pantalla LCD que facilita la lectura del peso.

Aquí detallamos sus características principales:



Dimensiones ideales para el viaje: Con solo 12.3 x 8.5 x 2.5 cm, cabe fácilmente en cualquier equipaje de mano o mochila, lista para usar en casa o incluso en tu destino.

Capacidad de peso impresionante: Puede pesar desde un mínimo de 10 gramos hasta 50 kilogramos, lo que la hace útil para prácticamente cualquier tipo de equipaje, desde bolsos pequeños hasta maletas grandes de bodega.

Material resistente: Está fabricada en Plástico ABS, garantizando durabilidad y resistencia al uso constante.

Funciones inteligentes: Incluye una práctica función de tara (para restar el peso de un recipiente), una clara indicación de sobrecarga (para saber cuándo te has excedido) y una indicación de batería baja. Además, cuenta con función de autoapagado para ahorrar energía.



Puede encontrar la báscula para equipaje del D1 por solo $12.900.



¿Por qué es crucial tener su propia báscula?

Saber el peso exacto de tu maleta antes de salir de casa es crucial para evitar recargos inesperados. Las aerolíneas tienen límites muy estrictos para el equipaje, y superarlos puede resultar en costos adicionales significativos que pueden arruinar tu presupuesto de viaje.

Por ejemplo, para el equipaje de bodega en Avianca, el peso máximo es de 23 kg en Clase Económica y 32 kg en Business Class. Además, las dimensiones no deben exceder los 158 cm lineales (alto + largo + ancho).

Si su equipaje excede estos límites, la aerolínea le permitirá llevarlo con un cargo adicional, siempre y cuando no supere los 230 cm lineales y los 45 kg. ¡Pero ojo! Para vuelos hacia y desde Europa, el peso máximo es de 32 kg por pieza, y este límite no puede superarse, ¡incluso si pagas el sobrepeso!.