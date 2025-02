¿El papel higiénico se bota en el inodoro o no? Acueducto de Bogotá pone fin al debate

El eterno debate sobre si el papel higiénico se bota en el inodoro o en la papelera parece haber llegado a su fin, al menos en Bogotá .

Algunos ciudadanos son conscientes de que el papel higiénico usado alberga bacterias y gérmenes que pueden propagarse por el aire y generar malos olores, por lo que prefieren desecharlo en el inodoro . Sin embargo, esta práctica preocupa a otros, ya que podría obstruir las tuberías.

La gerente general del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño García, explicó en Mañanas Blu con Néstor Morales y basándose en su experiencia con el sistema de alcantarillado qué debe hacer con el papel higiénico.

Fin del debate; el papel higiénico se bota en el inodoro

Según Avendaño el papel higiénico está diseñado para desintegrarse rápidamente en contacto con el agua, lo que permite que fluya sin problemas por las tuberías y se integre al agua residual.

Por lo tanto, en la ciudad de Bogotá, donde existe un sistema interconectado de alcantarillado de más de 10.000 km, no hay inconveniente en desechar el papel higiénico en el inodoro.

Acueducto de Bogotá Foto: Acueducto de Bogotá

No todo puede ir al inodoro. Es importante destacar que esta afirmación no se extiende a otros residuos. La gerente del Acueducto de Bogotá enfatizó que condones, toallas higiénicas, pañales, seda dental, copitos y algodón no deben ser arrojados al inodoro, esos sí van a la caneca.

Estos elementos no se desintegran y pueden causar obstrucciones en las tuberías de las casas y en las redes de alcantarillado de la ciudad. Además, la acumulación de estos desechos puede generar bolas que taponan el sistema, causando rebozamientos, especialmente en época de lluvias.

El otro problema son los pozos sépticos

La situación cambia en zonas rurales o fincas con pozos sépticos. En estos casos, la recomendación es no tirar el papel higiénico al inodoro, ya que esto reduce la capacidad del pozo. Los pozos sépticos acumulan residuos y requieren mantenimiento para extraerlos, por lo que no están diseñados para procesar grandes cantidades de papel.

La empresa de acueducto de Bogotá ha invertido más de 20.000 millones de pesos en la limpieza de las redes de alcantarillado, donde se han recogido más de 94.000 toneladas de residuos. De estas, 3000 toneladas fueron encontradas en las cribas de entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre .