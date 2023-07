Esta es la cantidad de sexo recomendado a tener por semana: estimula el corazón y evita la depresión

El sexo es una parte natural y significativa de la vida humana que va más allá de la reproducción, ya que también juega un papel fundamental en el bienestar emocional, la calidad de vida y la salud general de las personas.

A lo largo de los años, diversos estudios científicos han explorado múltiples aspectos sobre este tema -del que a veces poco se habla-, como la relación entre la frecuencia del sexo y sus efectos en la salud física, mental y emocional.

Sin embargo, cabe aclarar que los beneficios del sexo para la salud están influenciados por diversos factores individuales, como la edad, la salud física y emocional, la cultura y las preferencias personales

Aunque, estudios e investigaciones han llegado a conclusiones significativas sobre la regularidad con la que se practica el sexo y su relación con varios beneficios para la salud física y mental.

En ese sentido, el American Journal of Cardiology ha revelado que mantener relaciones sexuales de 1 a 3 veces por semana puede estar asociado con un menor riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Un sorprendente 45 % de los hombres que participaron en el estudio y mantuvieron una actividad sexual regular experimentaron beneficios para su salud cardiovascular.

BLU Radio. Sexo / Foto de referencia: AFP Christophe Gateau/dpa Picture-Alliance/AFP

Asimismo, otros hallazgos publicados en European Urology sugieren que la eyaculación frecuente, más de 20 veces al mes, puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata en hombres de entre 20 y 50 años en un 20 %.

Practicar sexo una o dos veces por semana puede tener un impacto positivo en la salud inmunológica. Investigadores han encontrado que esta frecuencia de actividad sexual puede aumentar los niveles de inmunoglobulina A, una proteína que juega un papel importante en la protección contra infecciones y enfermedades.

Además, no siendo esto suficiente, el bienestar emocional también se ve favorecido por una vida sexual activa. Un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine reveló que mantener relaciones sexuales durante períodos de confinamiento, como durante la pandemia de coronavirus, se asoció con un 34 % menos de riesgo de depresión en los participantes.

Estos hallazgos resaltan que el sexo no solo es una experiencia placentera, sino que también puede tener impactos significativos en la salud física y emocional. Es importante tener en cuenta que los resultados de estos estudios son indicativos de tendencias generales y que cada individuo puede experimentar beneficios de manera diferente.

Además, es crucial recalcar el importante papel de la educación sexual, el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales, madurez y su debido autocuidado y protección.