Esta es la edad recomendada para darle un celular a un niño, según prestigioso estudio

En un mundo digitalizado, la cuestión de cuándo es apropiado que un niño tenga su propio teléfono móvil se ha convertido en un tema de debate entre padres, educadores y expertos en salud infantil.

¿A qué edad darle un celular a un niño?

Sin embargo, la Dra. María Salmerón Ruiz, miembro del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatra (AEP), enfatiza que no todos los niños de 14 años están capacitados para tener un móvil, subrayando la importancia de evaluar cada caso según la madurez del menor.

La Dra. Salmerón, pediatra especialista en medicina de la adolescencia en el Hospital Ruber Internacional, subraya que más allá de la edad, es crucial considerar cómo se otorga el dispositivo. "Puede ser un móvil de última generación o uno que pertenezca a los padres, dejando claro que su uso está restringido a ciertas actividades y momentos", destacó durante la presentación del Plan Digital Familiar de la AEP.

Blu Radio - AFP Foto: AFP - referencia

Los datos revelan que los menores de 16 años se han convertido en grandes consumidores de dispositivos con acceso a Internet en España. Según el Observatorio Nacional Tecnología y Sociedad (ONTSI), el 95 % de ellos utiliza el ordenador, y el 98 % tiene acceso a Internet. Aunque la adopción de teléfonos móviles es ligeramente menor, siete de cada diez menores ya cuentan con uno, empezando a usarlo desde los 11 años. Además, uno de cada tres está conectado a las redes sociales de manera cotidiana, según investigaciones de Unicef.

Publicidad

Conforme los niños pasan más tiempo inmersos en la tecnología digital, experimentan tanto aspectos positivos como negativos. Es por esto que preocupa cada vez más el posible impacto en su bienestar debido a un uso excesivo. "Debemos transmitir a las familias que no hay una única manera de dar un móvil a los niños, y que es crucial evaluar cada caso de forma individualizada. En general, cuanto más tarde, mejor", apuntó la Dra. Salmerón.

Desafío en el manejo de celulares y niños

Para abordar este desafío, la AEP ha desarrollado el Plan Digital Familiar, una guía de recomendaciones adaptadas a las necesidades de cada familia y a la edad de los menores. Su objetivo es ayudar a los pediatras y padres a gestionar el uso de tecnologías, estableciendo límites de tiempo y espacios libres de pantallas, y evitando que estas se conviertan en una suerte de 'niñera'.

La AEP hace un llamado a los padres para que sean un ejemplo del buen uso de las pantallas para los niños. En cuanto al tiempo de exposición, la Dra. Salmerón explica que para menores de dos años no existe un tiempo seguro, por lo que su uso debe ser limitado. De dos a cinco años, no se recomienda más de una hora, y a partir de los cinco años, no deben superar las dos horas de ocio digital.

Blu Radio - AFP

Publicidad

En relación al espacio de uso, la Dra. Salmerón sugiere que los dispositivos se utilicen en áreas comunes de la familia, ya que existen mayores riesgos si se usan en lugares privados como el baño o el dormitorio.

Además, el Plan Digital Familiar de la AEP ofrece una serie de recomendaciones adicionales, como apagar dispositivos inactivos, evitar el uso simultáneo de varios dispositivos, planificar actividades sin pantallas y establecer zonas libres de tecnología, como el dormitorio y el baño. También se aconseja evitar el uso de pantallas una o dos horas antes de acostarse, promover un uso creativo de la tecnología, fomentar el pensamiento crítico y trabajar la empatía digital.

En última instancia, la Dra. Salmerón destaca que el mejor momento para establecer hábitos saludables en relación con el uso de pantallas es "ahora". "Sensibilizar a las familias desde el principio, incluso durante el embarazo, es crucial. Sin embargo, nunca es tarde para hacer un cambio, y cuanto antes, mejor", concluye la doctora Salmerón.

Le puede interesar: