La letra de Mi Burrito Sabanero para esta Navidad: conozca aquí su origen

Regresaron las habituales novenas de aguinaldos , una época que reúne amigos, familia y conocidos para compartir y prepararse para el nacimiento del Niño Jesús en Navidad. Durante estas reuniones se cantan villancicos con un papel con la letra de Mi Burrito Sabanero, o la de Los Peces en el Río, entre otros.

Este primero, según Bard, la IA de Google, es el villancico más cantado en Colombia durante Navidad. Por eso, conozca aquí la letra de Mi Burrito Sabanero para cantar con familia en esta época decembrina.

Letra de Mi Burrito Sabanero

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Así nació el villancico de Mi Burrito Sabanero

Fue compuesta en 1972 por el venezolano Hugo Blanco, que narra la historia de un niño que se encamina junto a su burro a ver el nacimiento del Niño Jesús. La canción no solo es popular en Colombia, sino que la gran mayoría de países latinoamericanos la usan.

