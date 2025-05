La planta que por ninguna razón debe tener en casa porque atraería todos los mosquitos

Tener plantas en casa es una de las formas más populares de decorar y dar vida a los espacios. Además de aportar color y frescura, muchas especies ayudan a purificar el aire y mejorar el bienestar.

Sin embargo, no todas son tan inofensivas como parecen. Algunas, aunque estéticamente atractivas, pueden convertirse en un verdadero imán para los mosquitos. Y hay una planta en particular que deberías evitar a toda costa si no quieres lidiar con estos molestos visitantes.

¿Cuál es la planta que atrae los mosquitos?

Se trata de la begonia, una planta ornamental muy común tanto en interiores como exteriores. Apreciada por su llamativa floración, su follaje decorativo y su fácil mantenimiento, la begonia es originaria de zonas tropicales de Asia y África.

Existen cientos de especies cultivadas en todo el mundo, lo que la ha convertido en una de las favoritas de los aficionados a la jardinería. Pero detrás de su belleza, esconde un problema: atrae a los mosquitos como pocas otras plantas.

La begonia atrae todos los mosquitos por su olor dulce. Foto: Unsplash

El motivo es claro. Las begonias reúnen varias condiciones ideales para estos insectos: suelos húmedos, néctar abundante en sus flores y, en algunos casos, un aroma dulce que actúa como señuelo. Estos factores las convierten en un entorno perfecto para que los mosquitos se alimenten y se reproduzcan, sobre todo durante las temporadas cálidas.

Otras plantas que atraen mosquitos en casa

Pero la begonia no es la única planta que puede traer problemas. Otras especies conocidas por atraer mosquitos incluyen:



Dracaenas: su sustrato húmedo y rico en materia orgánica favorece la proliferación de insectos.

su sustrato húmedo y rico en materia orgánica favorece la proliferación de insectos. Hibiscos: algunas variedades emiten fragancias dulces muy atractivas.

algunas variedades emiten fragancias dulces muy atractivas. Helechos : requieren ambientes muy húmedos, lo que propicia la presencia de mosquitos.

: requieren ambientes muy húmedos, lo que propicia la presencia de mosquitos. Flor de Pascua: su fragancia y néctar también resultan llamativos para estos insectos.

su fragancia y néctar también resultan llamativos para estos insectos. Orquídeas: su potente néctar y aroma dulce son irresistibles para muchos tipos de mosquitos.

Las orquídeas también atraen mosquitos en casa. Foto: Unsplash

Si, pese a todo, decides mantener begonias en casa, es fundamental controlar adecuadamente la humedad del sustrato. Un riego excesivo o una maceta sin buen drenaje puede provocar la acumulación de agua, la pudrición de raíces y convertirse en un criadero ideal para los mosquitos. Por ello, los expertos recomiendan usar macetas con agujeros, colocar una base de arcilla expandida y evitar dejar agua estancada en los platos.

Además, es importante situar la planta en un lugar bien ventilado, con luz indirecta y temperaturas que oscilen entre los 13 y los 22 °C. También se deben retirar con regularidad las hojas marchitas y revisar frecuentemente la planta para detectar posibles plagas.

En resumen, las begonias son tan hermosas como riesgosas si no se cuidan correctamente. Aunque embellecen cualquier rincón, también pueden atraer una plaga indeseada si no se toman las precauciones necesarias. Si lo que buscas es un hogar libre de mosquitos este verano, esta es la planta que por ninguna razón deberías tener en casa.