¿Qué debe tener un buen alimento para mascotas? Claves para su bienestar

En Colombia, las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante dentro de los hogares. De hecho, más del 67 % de las familias convive con al menos un animal de compañía, lo que ha impulsado un crecimiento notable en el mercado de productos especializados para perros y gatos. Pero este aumento no solo responde al consumo, sino también a una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar integral de los animales.

Hoy, los tutores buscan alimentos que no solo sacien, sino que también ayuden a prevenir enfermedades, fortalezcan el sistema inmunológico y mejoren la calidad de vida. La nutrición funcional se ha convertido, así, en un eje central del cuidado responsable.



¿Por qué es clave una nutrición funcional?

Una dieta adecuada impacta directamente en el desarrollo físico, la digestión, el estado emocional y la longevidad de las mascotas. Por eso, veterinarios y expertos recomiendan revisar con atención la composición de los alimentos y priorizar aquellos que incluyan nutrientes que respalden procesos vitales del organismo.

Entre los componentes más importantes que debe tener un buen alimento se destacan:



Vitamina A, esencial para la salud visual, el cuidado de la piel y el fortalecimiento del sistema inmune.

esencial para la salud visual, el cuidado de la piel y el fortalecimiento del sistema inmune. Fibra funcional, que mejora la digestión, regula el tránsito intestinal y contribuye al equilibrio de la microbiota.

que mejora la digestión, regula el tránsito intestinal y contribuye al equilibrio de la microbiota. Betaglucanos , compuestos bioactivos que estimulan las defensas naturales del cuerpo y mejoran la absorción de nutrientes.

, compuestos bioactivos que estimulan las defensas naturales del cuerpo y mejoran la absorción de nutrientes. Prebióticos, encargados de alimentar las bacterias benéficas del intestino, ayudando a prevenir alergias y problemas digestivos.

Perro comiendo. Foto: Freepik

Estos nutrientes trabajan de manera conjunta para garantizar que el animal no solo esté bien alimentado, sino también protegido frente a enfermedades y desequilibrios internos.



Un ingrediente clave que concentra múltiples beneficios

En la búsqueda de alternativas más completas y sostenibles, ha cobrado relevancia el micelio seco, un subproducto obtenido del hongo Aspergillus niger durante procesos de fermentación. Tras ser filtrado y deshidratado, se convierte en un polvo rico en proteína, vitamina A, fibra funcional, betaglucanos y propiedades prebióticas.



En Colombia, empresas de biotecnología como Sucroal, con sede en el Valle del Cauca, han integrado este ingrediente en soluciones nutricionales para animales, apostando además por la economía circular, al aprovechar casi en su totalidad los recursos productivos.

Elegir un buen alimento no solo impacta el bienestar físico de perros y gatos, sino también su energía, su comportamiento y su calidad de vida. Apostarle a una nutrición consciente es, en definitiva, una forma de retribuir el cariño incondicional de quienes acompañan a millones de familias colombianas cada día.