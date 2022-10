17 de marzo de 2020 - Blog Deportivo, programa completo sin cortes

Este martes en Blog Deportivo hablamos del jugador de la Juventus Blaise Matuidi, campeón del mundo con Francia en 2018, quien dio positivo al coronavirus, el anuncio lo hizo este martes el club italiano.

"El jugador, en aislamiento domiciliario voluntario desde el miércoles 11 de marzo (...) está bien y es asintomático", precisó el club turinés en un comunicado.

También estuvimos con el ciclista colombiano Sergio Higuita, quien entró en aislamiento obligatorio a su regreso a Colombia tras haber participado en la París-Niza. Explicó cómo llevará a cabo su cuarentena y las sensaciones que le dejó la última carrera internacional antes de una pausa indeterminada por el coronavirus.

“Me he preparado muy bien, tengo un peldaño más de madurez y se me han dado las cosas muy bien este año. He madurado año tras año, he aprendido constantemente y he mejorado cosas”, señaló el pedalista nacional.

