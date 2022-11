A los 13 años dijo que quería ganar el Tour de Francia: papá de Esteban Chaves

El ciclista bogotano Esteban Chaves estuvo con Vanessa de la Torre en Mesa BLU hablando sobre el Gran Fondo que está organizando desde el pasado 3 de diciembre y que busca recaudar más de $500 millones para ayudar a niños de la Fundación Cardioinfantil.

El Gran Fondo no se trata de una carrera en bicicleta, según contó el bogotano, se trata de un evento en línea que busca recaudar fondos para los niños de la Fundación Cardioinfantil que necesitan operaciones que no pueden costear sus familiares.

El evento benéfico se lleva a cabo en línea por medio de donaciones a través de una plataforma en la que se pueden aportar desde $9.000. Además, entre las personas que más donaciones realicen, el ciclista bogotano rifará varios premios, entre ellos, una camiseta de su equipo autografiada.

La iniciativa nació por la gran cercanía del ‘Chavito’ con el doctor Julio Sandoval y la Fundación Cardioinfantil luego de una fuerte caída que el ciclista tuvo en el 2013, pues el médico fue “el único que creyó que podía salir adelante” y que su carrera ciclística no se había terminado.

Sandoval le realizó una cirugía a Esteban de más de 12 horas, la cual le permitió al bogotano continuar con su nivel profesional en competiciones internacionales.

El accidente del 16 de febrero de 2013 fue en Italia, cuando competía para el equipo ‘Colombia es Pasión’. El ciclista perdió el control y terminó con un traumatismo craneoencefálico, fractura de la clavícula, contusión pulmonar, fractura malar y del esfenoides derecho.

“Lo que las personas ven es el resultado, pero detrás del resultado hay cosas muy duras, mucho trabajo y no ha sido fácil, pero ha valido mucho la pena”, comentó emotivamente.

El papá de Esteban, Jairo Chaves, también estuvo en Mesa BLU hablando sobre el ‘Chavito’ y aseguró que “es muy satisfactorio poder tener un hijo como él, no solo por los resultados sino por la persona y el carácter que tiene”. Además, contó que es un hombre muy juicioso, que nunca le dio mayores problemas, por lo que admira totalmente su compromiso en el deporte que actualmente practica profesionalmente.

Jairo Chaves contó una anécdota que emocionó, el papá del ciclista colombiano recordó que de pequeño siempre quiso ser ciclista, pero sus padres nunca lo apoyaron, razón por la cual él decidió acompañar en los sueños de su hijo, que resultó siendo el mismo que tuvo él cuando pequeño.

“Cuando él me dijo que quería ser ciclista, fue lo mejor que me pasó en la vida. A los 13 años dijo que quería ganar el Tour de Francia”, contó don Jairo.

Esteban contó que de los 7 hasta los 13 años dejó de montar en bicicleta, pero cuando volvió a intentarlo, decidió que se convertiría en un ciclista profesional.

“Siempre mi papá nos transmitió la pasión y el amor por el deporte. Nos dejaba muy claro que, si en algún momento no nos gustaba más, lo podíamos dejar y el mundo no se iba a acabar”, contó Chaves.

Tras la cirugía de 12 horas, llegaba el tiempo más largo para el ‘Chavito’, 12 meses de recuperación lo esperaban para volver a las pistas.

“Lo primero que nos viene a la mente es lo peor. El equipo en el que estoy ahora, Mitchelton-Scott, me llamó y me dijo que me iban a hacer un contrato de tres años. Le apostaron, se la jugaron y fueron cosas de Dios. Nos salió bien a todos”, recordó Esteban.

Luego de la recuperación nació la idea de hacer el Gran Fondo Esteban Cháves, que inició a principios de diciembre y termina a mediados de enero.

“Abrimos un fondo en el que queremos recaudar $500 millones en conjunto a la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Esteban Chaves. Con 200 millones vamos a operar a cinco niños que tienen problemas ortopédicos congénitos y los otros 300 los vamos a utilizar para empezar a construir un laboratorio de marcha y movimiento, que hace muchísima falta en una ciudad como Bogotá”, explicó el ciclista.

“Podemos donar hasta la mitad de enero, el monto es muy ambicioso, pero todos trabajando en equipo lo podemos lograr”, agregó.

Por último, el ciclista envió un mensaje para que las personas donen al Gran Fondo Esteban Chávez para “cambiarle la vida a estos niños y jóvenes”, así como se la cambiaron a él.

Para hacer su donación al Gran Fondo Esteban Chaves ingrese a este link.