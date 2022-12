A mí me atrapó Boca, así como atrapa a todo el mundo: Daniel Mollo, relator del equipo

Daniel Mollo, relator que trasmite las grandes gestas de Boca Junior, estuvo en Blog Deportivo desde Buenos Aires hablando sobre su trabajo y formación y de la final de la Libertadores este sábado entre el equipo ‘xeneixe’ y la ‘banda cruzada’.

“Para sorpresa de muchos, mi papá y mi hermano mayor eran fanáticos de River Plate y mi mamá era de Boca. Un día, tras un gol de River, mi hermano y mi papá se lo restregaron a mi madre y desde ahí dije que ella no estaría sola nunca más y me volví fan de Boca”, señaló Mollo.

Asegura que a partir de 1981, al ver jugar a Maradona con la camiseta de Boca comenzó a seguir el equipo cuando estudiaba periodismo.

“A mí me atrapó Boca como atrapa a todo el mundo. Yo tengo muchísima alegría y sé que mañana me van a cruzar con hinchas del River que me dirán muchas cosas, pero no tengo duda que siempre le voy a agradecer a mi viejo porque me hizo el hombre más feliz relatando a Boca”, añadió.

Finalmente, se declara fanático de la radio y afirmó creció escuchando a los mejores relatores, pero sin la intención de copiarlos, sino de imprimir su propio estilo.

Escuche la entrevista completa.