A puñaladas no se va a subir al Quindío: Alberto Suarez sobre incidente con hinchas

En diálogo con Blog Deportivo, Alberto Suárez, entrenador del Quindío rechazó las agresiones que se vienen presentando en el fútbol y que este viernes en la mañana lo afectaron a él particularmente cuando algunas barras bravas irrumpieron en la antigua sede de la Federación colombiana de Fútbol, en La Tebaida.

Publicidad

“Fue Una agresión leve, pero no tiene por qué haberla, nosotros no podemos trabajar bajo la presión de que estos muchachos se metan por encima de la reja y de la autoridad del sitio (…). Y lo peor fumando marihuana delante de nosotros, con cuchillos en la mano, ese no es el sentido del fútbol”, dijo.

Suárez afirmó que las autoridades saben quiénes son, pues “dos o tres de los que incitaron, son los mismos que se sientan en las mesas de concertación antes de los partidos”.

Publicidad

“Al parecer los hinchas estaban reclamando que no habíamos sido primeros en el semestre anterior y que se deben tener refuerzos de altísima calidad”, sostuvo.Enviado en:15:49