Agenda del fútbol mundial en TV para este fin de semana

Domingo:

SERIE A (ITALIA)

Publicidad

-Roma vs Lazio a las 5:30 a.m. (Fox Sports)

-Crotone vs Milán a las 8:00 a.m. (Espn 2)

-Palermo vs Fiorentina a las 8:00 a.m. (Fox Sports 2)

-Inter vs Napoli a la 1:45 p.m. (Espn 2)

Publicidad

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

Publicidad

-Manchester Utd. Vs Swansea City a las 6:00 a.m. (Espn 2)

-Middlesbrough vs Manchester City a las 8:00 a.m. (Directv 612)

-Everton vs Chelsea a las 8:00 a.m. (Directv 613)

-Tottenham vs Arsenal a las 10:30 a.m. (Espn 2)

Publicidad

BUNDESLIGA (ALEMANIA)

Publicidad

-Augsburgo vs Hamburgo a las 8:30 a.m. (Fox Sports)

-Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt a las10:30 a.m. (Fox Sports)

LA LIGA (ESPAÑA)

Publicidad

-Betis vs Alavés a las 9:15 a.m. (Espn)

-Éibar vs Leganés a las 11:39 a.m. (Directv 610)

Publicidad

-Celta de Vigo vs Athletic Bilbao a la 1:45 p.m. (Directv 610)

LIGUE 1 (FRANCIA)

-Niza vs Paris Saint-Germain a las 2:00 p.m. (Espn)

Publicidad

LIGUA ÁGUILA (COLOMBIA)

Publicidad

-Rionegro vs Bucaramanga a las 2:00 p.m. (Win Sports)

-Millonarios vs Huila a las 4:00 p.m. (Blu Radio)

-América vs Tigres a las 5:15 p.m.

-Junior vs DIM a las 6:00 p.m. (Blu Radio)

Publicidad

-Tolima vs Santa Fe a las 8:00 p.m. (Win Sports)

Publicidad

Sábado:



LA LIGA (ESPAÑA)

-Real Madrid vs Valencia a las 9:15 a.m. (Espn 2)

-Las Palmas vs Atlético de Madrid a las 11:30 a.m. (Espn 2)

-Espanyol vs Barcelona a la 1:45 p.m. (Directv 610)



PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

-Stoke City vs West Ham Utd. a las 9:00 a.m. (Directv 612)

-West Bromwich vs Leicester City a las 9:00 a.m. (Directv 613)

-Crystal Palace vs Burnley a las 11:30 a.m. (Directv 613)



BUNDESLIGA (ALEMANIA)

-Werder Bremen vs Hertha Berlín a las 8:30 a.m. (Fox Sports)

-Darmstadt 98 vs Freiburgo a las 8:30 a.m. (Fox Sports 2)

-Wolfburgo vs Bayern Múnich a las 11:30 a.m. (Fox Sports)



LIGUE 1 (FRANCIA)

-Mónaco vs Toulouse a las 10:00 a.m. (Directv 610)



LIGUA ÁGUILA (COLOMBIA)

-Jaguares vs Patriotas a las 3.15 p.m. (Win Sports)

-Envigado vs Pasto a las 5:30 p.m. (Win Sports)

-Nacional vs Once Caldas a las 6:00 p.m.

-Equidad vs Cali a las 7:45 p.m. (Win Sports)