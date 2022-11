Al levantar los brazos le di gracias a Dios: Martha Bayona tras plata en Hong Kong

Martha Bayona logró la medalla de plata para Colombia en la disciplina de Keirin, que conquistó la alemana Kristina Vogel, en el Mundial de ciclismo en pista, que concluyó este domingo en Hong Kong.



En diálogo con El Camerino, la velocista colombiana agradeció a Dios, a su equipo, a su familia y a los colombianos por el apoyo durante el Mundial.



“Es algo que no me esperaba y se dio después de un entrenamiento muy fuerte. No me creía este triunfo y cada vez voy a ir mejorando mi competencia”, sostuvo.



Dijo que un día antes del Keirin pensaba que el día siguiente iba a ser su día y así fue, el día en el que se colgó la plata gracias a su esfuerzo y a su disciplina.



"Al levantar los brazos le di las gracias a Dios, fue lo primero que quise hacer. Me cogí la cabeza porque parecía un sueño, no lo creía, lloré. Fue sorprendente, no lo creía", dijo la velocista en declaraciones difundidas por la Federación Colombiana de Ciclismo.



Fue un mundial redondo para Bayona, protagonista en la velocidad por equipos junto a Juliana Gaviria; finalista en los 500 metros y 12 del mundo en la velocidad individual.



La medalla de plata de Bayona se une al disco del mismo metal conseguido en este mismo mundial por Fabián Puerta, también en el keirin.



El balance para Colombia es bueno si se tiene en cuenta que al Mundial de Hong Kong solo se participó en las pruebas de velocidad pues, como dijo el técnico antes de partir, el equipo está "en un nuevo proceso" en referencia a que los corredores de medio fondo decidieron pasarse a la ruta.



En los mundiales de ciclismo, además de las platas de Puerta y Bayona, Colombia ha ganado oro en el ómnium con Fernando Gaviria en Francia 2015 y en Londres 2016, al igual que con Edwin Ávila en la prueba por puntos en Cali 2014 y en Holanda 2011.



María Luisa Calle también fue oro en el scratch en Francia 2016. La senda la abrió Martín Emilio Cochise Rodríguez, oro en la categoría aficionada, cuando en 1971, en Varesse (Italia), se impuso en los 4.000 metros persecución individual.