Alejandro Char lamenta la perdida de los Juegos Panamericanos: "Tristeza e impotencia"

"Tristeza e impotencia", fue la calificación que le dio el alcalde Barranquilla, Alejandro Char, a la pérdida total de los Juegos Panamericanos para Colombia , que ratificó Panam Sports en un anuncio de prensa este jueves, 1 de febrero, al asegurar que solo Perú y Paraguay podrán ser sede.

"Finalizado el primer proceso de postulación de ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos 2027, abierto por Panam Sports el pasado 5 de enero, dos ciudades sudamericanas cumplieron con todos los requisitos y oficializaron su interés de albergar la máxima cita multideportiva del continente", explicaron.

Ante esto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en medio del partido del Junior vs. DIM, se pronunció sobre esto y lamentó que Panam Sports no le dieran una nueva oportunidad a la ciudad y al país de albergar los juegos en 2027, que, según él, se hicieron todos los esfuerzos para que sucediera.

"Tristeza, impotencia. Nos sentimos que Barranquilla hizo todo lo posible, que se ganó la oportunidad. Nuestros ejercicios anteriores como los Centroamericanos demostraron que sí podíamos. Lamentamos que Panam Sports no escuchara el grito de los colombiano, en especial el de los deportistas. No nos dejaron remediar cualquier situación antes de nuestra llegada", dijo el mandatario.

Y es que la organización dejó claro que solamente Lima (Perú) y Asunción (Paraguay) son las ciudades que podrán ser sede del evento. que contaron con el aval de las máximas autoridades de sus respectivos gobiernos y una postulación oficial firmada y avalada por el Comité Olímpico Nacional.

Por este hecho también se pronunció el presidente Petro, quien lamentó que Panam Sports no escuchara las propuestas y culpó el gobierno de Iván Duque de no cumplir con los pagos que no permiten que ahora se desarrollen los juegos en la capital del Atlántico, como se tenía pensado desde el comienzo del Gobierno.