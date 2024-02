Petro: "El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos"

Luego de varias semanas de expectativa, Panam Sports anunció que Lima (Perú) o Asunción (Paraguay) son las únicas ciudades que podrán albergar los Juegos Panamericanos, dejando por fuera a Colombia como se anunció a comienzos del 2024. El presidente Gustavo Petro comentó sobre esto en su cuenta de X y culpó de este hecho al gobierno anterior, el de Iván Duque.

"El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el Comité Olímpico. Nuestro Gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, pero antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia.", fueron las palabras del presidente Petro.

Cabe recordar que Blu Radio reveló en su momento el documento que firmó el gobierno de Iván Duque con Panam Sports para la organización, según esto, se debía entregar una póliza de seguro o garantía de cumplimiento por 50 millones de dólares a la organización para garantizar el cumplimiento de los Juegos. Además de otros pagos.

¿Agmeth Escaf, decepcionado del Gobierno?

Si bien el incumplimiento del gobierno anterior es algo real, las críticas que se han generado contra el presidente Petro es que esta administración no pudo revertir la situación y darle a Barranquilla la sede como se había prometido. Una de las personas que se pronunció por esto fue el senador Agmeth Escaf que esperaba le cumplieran a la capital del Atlántico.

"Lo mínimo, presidente @petrogustavo, es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado. Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla, mi tierra Prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte. Lo mínimo es resarcir el daño, que sí lo hubo, y reparar a una ciudad que te apoyó para que tú estuvieras donde estás. De un Gobierno progresista espero más autocrítica, no espejo retrovisor buscando responsables en el pasado", dijo el senador.

Además, el funcionario pidió que dejara de defender a la ministra de Deporte que sí incumplió en el pago de deciembre, que aseguró Panam Sports y por el que hoy Colombia no es sede de los Juegos Panamericanos.

"En Barranquilla ganaste tú,@petrogustavo. Es inaudito que esta barbaridad haya pasado y que la perjudicada sea precisamente una ciudad que se la jugó toda por ti", añadió.