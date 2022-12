Alexis Mendoza se va del Deportivo Independiente Medellín

El Deportivo Independiente Medellín informó que el barranquillero Alexis Mendoza renunció a la dirección técnica del equipo.

“El estratega presentó su renuncia al cargo de director técnico, la cual fue aceptada por la institución”, dijo el DIM en un comunicado.

Mendoza ya había comunicado su decisión de renunciar en días pasados tras la derrota del Medellín frente a Nacional, situación que tuvo revés, pero ahora, luego de perder este domingo contra Santa Fe, su salida es oficial.

"Tomé la decisión de dar un paso al costado como lo había intentado hacer anteriormente. Muy agradecido con don Raúl y los jugadores que me habían dado la oportunidad de continuar (...) creímos que lo habíamos logrado con el partido de Once Caldas, pero lamentablemente volvimos a caer en el bache futbolístico en el partido de Santa Fe y me quedé preocupado por todo lo que vi y sentía del equipo en este tiempo con malos resultados", afirmó Mendoza.

El ya extécnico dirigió 12 partidos del cuadro rojo de los cuales ganó 5, perdió 5 y empató 2.

