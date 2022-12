Alfredo Morelos se disculpa con Rangers después de nueva polémica

No cabe duda que cuando se nombra en las transmisiones de televisión a Alfredo Morelos este significa peligro y gol, el colombiano es figura en Rangers de Escocia, donde sus anotaciones lo han catalogado como uno de los connacionales más importantes en el exterior.

Sin embargo, volvió a estar en el ojo del huracán por la prensa de ese país, pues llegó tarde a la concentración con el club luego de que le autorizaran un viaje a Colombia, algo que le significó una sanción, que el DT Steven Gerrard levantó después, por lo vital que resulta el delantero en el esquema del equipo.

Publicidad

"Deseo disculparme con el club, el entrenador, el equipo técnico, todos mis compañeros y los fans del Rangers por decepcionarlos con mi conducta la semana pasada. Entiendo que la gente de dentro y fuera del club está contrariada de que les haya decepcionado y nunca fue mi intención hacerlo", expresó Morelos en una publicación en Instagram.

El colombiano no empezó muy bien el 2020, pues fue sancionado en la Europa League por acumulación de tarjetas y por el equipo, es decir, que se ha perdido dos fechas consecutivas y no ha logrado la continuidad que tuvo en la primera parte de la temporada, además de no encontrar el gol, sumando una sola anotación en el año.

Vea aquí: Férrea defensa de Gerrard a Alfredo Morelos tras constantes ataques racistas

Publicidad

A día de hoy, Morelos suma un total de 29 goles y 9 asistencias en 42 partidos jugados, estando a tan solo a un gol de igualar su mejor temporada con Rangers y a 2 de tener su mejor rendimiento desde que es profesional.

Publicidad